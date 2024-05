Alla scoperta di Cambiaghi: chi è il 2000 che piace al ds Manna

Nicolò Cambiaghi è il nuovo profilo individuato dal direttore sportivo Manna per ringiovanire la rosa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Cambiaghi è il nuovo profilo individuato dal direttore sportivo Manna per ringiovanire la rosa. Di proprietà dell'Atalanta, nelle ultime due stagioni ha giocato a Empoli in prestito. In quella appena conclusa, nel quale ha dato un contributo importante per la salvezza, ha disputato 37 partite con 1 gol e 5 assist. In quella precedente le presenze erano state 27 con 6 gol e 2 assist.

Prima del trasferimento in Toscana era andato in prestito alla Reggiana nel 2020/2021 e al Pordenone nel 2021/2022 (entrambe in Serie B). Con la nazionale Under 21 ha collezionato 9 presenze, senza però trovare ancora il gol. E' un esterno offensivo di sinistra, che però può giocare anche a destra e all'occorrenza in mezzo.