Allegri è il nuovo allenatore del Napoli! Rai svela cifre ingaggio e durata contratto

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Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Arrivano conferme quasi ufficiali, stando a quanto riferisce l'esperto di mercato Ciro Venerato

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Arrivano conferme quasi ufficiali, stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Rai Ciro Venerato. L’operazione ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore. Il tecnico toscano ha infatti accettato la proposta del club azzurro, pronto ad offrirgli un contratto biennale. Solo poche ore prima la situazione sembrava in bilico: Allegri appariva freddo rispetto alla destinazione e nella giornata di ieri, a Pescara, si mostrava piuttosto scettico sull’ipotesi Napoli.

Il vertice, il cambio di rotta e i dettagli del contratto

Nel frattempo, dopo il vertice romano delle ultime ore, anche il nome di Vincenzo Italiano era rimasto sullo sfondo: il tecnico si è liberato dal Bologna ed è rimasto in attesa di una chiamata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Proprio De Laurentiis, però, ha poi cambiato orientamento nel primo pomeriggio, contattando direttamente Allegri e trovando la sua disponibilità. L’accordo prevede un biennale a cifre ancora in via di definizione, ma inferiori rispetto ai 5 milioni di euro circolati nelle prime indiscrezioni.