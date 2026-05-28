Ultim'ora Italiano-Bologna, vertice finito! Romano conferma: "Addio imminente"

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Arrivano ulteriori conferme sull’imminente separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna, passaggio che potrebbe spalancare definitivamente le porte del Napoli al tecnico rossoblù. A fare il punto è Fabrizio Romano, che sui social ha scritto: “Dopo l’incontro di oggi, l’addio tra Vincenzo Italiano e il Bologna è imminente. Appena finito un vertice durato oltre due ore che porta verso una separazione”.

Italiano-Napoli, ora i momenti decisivi

Un aggiornamento che rafforza ulteriormente la candidatura di Italiano per il post-Conte. Il Napoli segue da tempo l’allenatore e, con la chiusura ormai vicina dell’esperienza emiliana, l’operazione potrebbe entrare adesso nella fase decisiva.