Allegri supera Italiano, Sportitalia: ADL indispettito per due motivi

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Da qui la sterzata su Allegri: “Ha deciso di cambiare le carte in tavola e virare con forza su Max Allegri, perché non ha gradito due cose"

Nuovo ribaltone nella corsa alla panchina del Napoli. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, anche Alfredo Pedullà conferma il sorpasso di Massimiliano Allegri su Vincenzo Italiano nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis. Nel suo intervento su YouTube, il giornalista ha spiegato come fino a ieri sera il Napoli fosse orientato ad aspettare Italiano e l’esito del vertice con il Bologna. Poi, però, qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente. “De Laurentiis era un po’ indispettito dall’evolversi della situazione”, racconta Pedullà. “Non voleva restare appeso alla decisione di un altro. La sua stizza era legata anche al fatto di trovarsi sotto i riflettori in una giornata che avrebbe voluto blindata”.

La virata su Allegri

Da qui la sterzata su Allegri: “Ha deciso di cambiare le carte in tavola e virare con forza su Max Allegri, perché non ha gradito il fatto di dover aspettare Italiano. Ha contattato Branchini e avrebbe trovato un’intesa per un biennale fino al 2028”. Pedullà aggiunge poi un dettaglio significativo: “Mentre registro questo video, Italiano è stato superato da Allegri nella corsa alla panchina del Napoli. Prudenza sempre, ma sarebbe una virata clamorosa”. Secondo il giornalista, la scelta di De Laurentiis potrebbe essere stata maturata addirittura prima della conclusione del summit tra Italiano e il Bologna: “Se il presidente ha preso questa decisione già durante quell’incontro, allora significa che per lui il dado è ormai tratto”.