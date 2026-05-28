Zeballos-Napoli, il giocatore piace ma non è l'unico in quel ruolo

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Giovane, talentuoso ma già pronto per il salto nel grande calcio europeo. Exequiel Zeballos rientra perfettamente nell’identikit tracciato dal Napoli in vista del prossimo mercato. L’esterno offensivo del Boca Juniors, 24 anni, è considerato uno dei profili più interessanti del panorama argentino e sembra ormai vicino a lasciare Buenos Aires. Soprannominato “el Changuito”, Zeballos è un’ala rapida e tecnica, amante del dribbling, capace di giocare su entrambe le fasce grazie alla sua duttilità offensiva.

Napoli osserva, ma la concorrenza resta alta

Destro naturale, alto un metro e 75, Zeballos ha mostrato le sue qualità alla Bombonera tra gol, assist e giocate spettacolari, dopo essersi messo in evidenza già con l’Argentina Under 17, con cui vinse il Sudamericano nel 2019. Nel corso della carriera è stato impiegato anche da punta centrale, confermando una versatilità che lo rende particolarmente appetibile sul mercato. Il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre lascia immaginare un addio imminente al Boca Juniors. Dall’Argentina filtra la possibilità concreta di un futuro in Serie A, con il Napoli tra i club più interessati. In passato il giocatore era stato seguito anche da squadre inglesi e spagnole. Il Corriere dello Sport scrive: "Un giocatore che piace, certo non l'unico in quel ruolo, aspettando che il mercato decolli dopo la scelta del nuovo allenatore".