Intrigo Napoli! Romano: “Mentre Italiano incontrava il Bologna, contatti ADL-Allegri”
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"Allegri ha confermato che sarebbe disponibile a firmare anche un contratto ‘breve’, eventualmente biennale".
Mentre Vincenzo Italiano pare aver raggiunto un accordo con il Bologna per liberarsi, con una risoluzione consensuale del suo contratto fino al 2027, il Napoli tiene in caldo anche l'altra pista di questi giorni: Massimiliano Allegri. Dando vita a un bell'intrigo. Le conferme su nuovi contatti con l'ex Juventus e Milan arrivano da Fabrizio Romano:
"Nuovi contatti diretti in mattinata tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Mentre Italiano incontrava il Bologna per liberarsi, Allegri tratta col Napoli con De Laurentiis e Manna entrambi sulla stessa linea. Allegri ha confermato che sarebbe disponibile a firmare anche un contratto ‘breve’, eventualmente biennale".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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