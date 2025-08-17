Alternativa ad Anguissa, Repubblica: individuato il nome giusto, prossime ore decisive

Il Napoli guarda al centrocampo per trovare un alter ego di Frank Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio. La priorità è un giocatore con struttura fisica e caratteristiche simili al camerunense, in grado di garantire copertura e qualità nella mediana azzurra. La scelta del club di De Laurentiis si è orientata su Andy Diouf, 23enne del Lens, considerato uno dei giovani più promettenti e già seguito da diverse squadre europee.

"Il gigante del Lens che vale più di 20 milioni di euro. L'investimento non sarebbe un problema e le prossime ore saranno decisive per provare a tagliare il traguardo: Diouf non occuperebbe un posto nella lista per il campionato perché considerato Under e quindi consentirebbe al Napoli di non dover escludere nessuno". Scrive Repubblica nella sua edizione in edicola oggi.