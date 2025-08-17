Mazzocchi sacrificato per il problema liste: non solo Sassuolo, piace a questi due club di A
Secondo quanto riportato da Repubblica in edicola oggi, anche il futuro al Napoli di Pasquale Mazzocchi resta da definire negli ultimi giorni di mercato. Il terzino napoletano, 30 anni, è molto legato alla piazza e amato dalla tifoseria per spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia, qualità che lo hanno reso un esempio nello spogliatoio azzurro. Tuttavia, il nodo delle liste impone delle scelte e il club di De Laurentiis valuta l’ipotesi di trovargli una nuova collocazione.
Il laterale era già stato seguito in passato dal Sassuolo e continua ad attirare l’interesse di diversi club. Al momento, le soluzioni più concrete portano al Pisa e soprattutto al Cagliari, che appare in prima fila per assicurarsi il giocatore. Una decisione sarà presa a breve, con Manna al lavoro per chiudere la situazione prima della fine del mercato.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
