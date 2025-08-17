Man United-Arsenal, indizi di mercato? Hojlund non convocato, Zirkzee in panchina
Alle 17.30 avrà inizio Manchester United-Arsenal, primo vero big match della Premier League 2025-26. Per i Red Devils non c’è Rasmuss Hojlund, relegato in panchina. Un indizio più o meno diretto per quanto concerne la trattativa con il Milan. Panchina invece per Joshua Zirkzee, l'ex Bologna è strato accostato nuovamente al Napoli, in questi ultimi giorni, dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. Arteta invece schiera il nuovo centravanti Viktor Gyokeres dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali.
MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; De Ligt, Maguire, Heaven; Dalot, Fernandes, Mainoo, Dorgu; Amad, Cunha; Sesko. All. Amorim
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Mosquera, Zinchenko; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Madueke. All. Arteta
