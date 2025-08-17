Futuro Hasa, il Napoli vuole mandarlo a giocare: pronti due club di Serie B

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, il Napoli valuta diverse uscite tra i giovani in organico. In particolare, Nosa Obaretin e Coli Saco potrebbero trovare spazio all’Empoli, in Serie B, dopo aver ben impressionato durante la preparazione estiva con gli azzurri. Una soluzione utile per permettere loro di accumulare minutaggio e crescere in un contesto competitivo.

Situazione simile anche per Luis Hasa, arrivato a gennaio dal Lecce e con un passato nelle giovanili della Juventus. Il talento classe 2004, dopo un buon pre-campionato, ha bisogno di continuità e minuti. Motivo per cui il club partenopeo è pronto a mandarlo in prestito. Su di lui ci sono Bari e Sampdoria, entrambe pronte a garantire spazio in Serie B per accelerarne il percorso di crescita.