Ultim'ora Alternativa ad Hojlund, su Jackson piomba l’Aston Villa: è l’obiettivo primario di Emery

L’Aston Villa spinge per Nico Jackson del Chelsea come possibile rinforzo per il reparto offensivo, riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale. Unai Emery è in prima linea nella trattativa: tecnico spagnolo conosce bene il giocatore, avendolo allenato ai tempi del Villarreal, e il rapporto tra i due è eccellente.

Le trattative sono già in corso, soprattutto sulla formula e sulla struttura del trasferimento, mentre l’Aston Villa sa bene di dover muoversi rapidamente. Jackson, infatti, è seguito da diversi club di primo piano in Europa, il che rende la concorrenza particolarmente agguerrita. Tra questi c’è anche il Napoli: Jackson è infatti tra le alternative a Rasmus Hojlund per l’attacco.