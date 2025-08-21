Alternativa ad Hojlund, su Jackson piomba l’Aston Villa: è l’obiettivo primario di Emery
L’Aston Villa spinge per Nico Jackson del Chelsea come possibile rinforzo per il reparto offensivo, riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale. Unai Emery è in prima linea nella trattativa: tecnico spagnolo conosce bene il giocatore, avendolo allenato ai tempi del Villarreal, e il rapporto tra i due è eccellente.
Le trattative sono già in corso, soprattutto sulla formula e sulla struttura del trasferimento, mentre l’Aston Villa sa bene di dover muoversi rapidamente. Jackson, infatti, è seguito da diversi club di primo piano in Europa, il che rende la concorrenza particolarmente agguerrita. Tra questi c’è anche il Napoli: Jackson è infatti tra le alternative a Rasmus Hojlund per l’attacco.
🚨🟣🔵 Aston Villa are pushing for Nico Jackson as top target wanted by Unai Emery.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025
Emery was Jackson’s coach at Villarreal and relationship is excellent, with talks ongoing over formula/structure of the deal.#AVFC also aware of competitions with several top clubs keen. pic.twitter.com/PfDnuXI8ct
