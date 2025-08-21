Tutto su Hojlund, ma Manna ha due alternative! Sky: “Ecco la seconda e terza scelta”

Il Napoli ha scelto Rasmus Højlund come obiettivo prioritario per l’attacco dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. I contatti con il Manchester United vanno avanti senza sosta e la società partenopea è pronta a modificare la formula dell’offerta pur di arrivare al danese: non più un prestito con diritto di riscatto, ma una proposta che preveda l’obbligo di riscatto, così da convincere l’ex Atalanta.

Il classe 2003 è dunque la prima scelta di Manna, ma il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Come riportato da Sky Sport, il club ha già individuato due alternative: Artem Dovbyk della Roma e Nicolas Jackson del Chelsea.