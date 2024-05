Alternativa low-cost a Buongiorno: Napoli su un 2002 del Real Madrid

Non solo un attacco da rifare: il Napoli guarda anche al profilo di alcuni difensori per irrobustire il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport infatti è emersa la candidatura di Rafa Marin, difensore classe 2002 di proprietà del Real Madrid e in prestito all'Alaves in questa stagione appena conclusa.

Ieri ha compiuto 22 anni, per il futuro sogna una promozione e permanenza in pianta stabile con i Blancos di Ancelotti. Per il Napoli rappresenterebbe un'alternativa low cost ad Alessandro Buongiorno del Torino.