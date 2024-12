Alternativa low cost a Danilo: può firmare da subito, ma non convince Manna

Il Napoli, in ottica rinforzo per la difesa a gennaio, sta lavorando per portare in azzurro Danilo delle Juventus, che Antonio Conte accoglierebbe a braccia aperte come sostituto dell'infortunato Alessandro Buongiorno.

Vista l'esigenza di coprire al più presto il buco lasciato dall'infortunio riportato alle vertebre dell'ex Torino, secondo l'edizione odierna di Repubblica, ci sarebbe anche un'alternativa low cost che accetterebbe di corsa di venire a Napoli. Si tratta di Luiz Felipe, difensore ex Lazio e svincolato dall’Al-Ittihad. Il brasiliano sarebbe disponibile, dunque, da subito, ma ha giocato l’ultima partita ad agosto. C’è, quindi, qualche dubbio relativo alla sua condizione fisica.