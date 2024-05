Alvino: "Manna segue Sudakov e Khephren Thuram per il centrocampo"

Quali sono i rinforzi che cerca il Napoli? Tanti, sicuramente. E qualcuno di questi arriverà anche per potenziare il centrocampo

Quali sono i rinforzi che cerca il Napoli in vista della prossima stagione? Tanti, sicuramente. E qualcuno di questi arriverà anche per potenziare il centrocampo. Per questo reparto il club azzurro segue anche Georgiy Sudakov e Khéphren Thuram.

Ad annunciarlo è il giornalista Carlo Alvino tramite i social: "Georgiy Sudakov e Khéphren Thuram … tanto per fare qualche nome serio… sono questi i calciatori “tipo” sull’agenda del DS … la rifondazione passa attraverso questa linea strategica".