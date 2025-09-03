Ambrosino-Napoli, Schira: "Si pianifica il prolungamento, la possibile nuova scadenza"

di Antonio Noto

Futuro azzurro per Giuseppe Ambrosino. La società partenopea punta forte sul giovane attaccante, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile azzurro. Il club di De Laurentiis sta pianificando il prolungamento del contratto del classe 2003. Pronto un nuovo accordo a lungo termine, con scadenza fissata al 2029 o al 2030. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.