Ambrosino-Napoli, Schira: "Si pianifica il prolungamento, la possibile nuova scadenza"
TuttoNapoli.net
Futuro azzurro per Giuseppe Ambrosino. La società partenopea punta forte sul giovane attaccante, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile azzurro. Il club di De Laurentiis sta pianificando il prolungamento del contratto del classe 2003. Pronto un nuovo accordo a lungo termine, con scadenza fissata al 2029 o al 2030. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.
🚨 Excl. - #Napoli are planning Giuseppe #Ambrosino’s contract extension. Ready a new long term deal (2029 or 2030). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 3, 2025
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina UfficialeLista UEFA per la Champions: out Lukaku! Esclusi Mazzocchi e un nuovo acquisto di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
UfficialeSerie A, anticipi e posticipi fino alla 12^ giornata: date e orario delle sfide con Milan e Inter
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com