Ambrosino-Venezia, ci siamo: ecco quando arriverà il via libera del Napoli

Giuseppe Ambrosino è pronto a salutare il Napoli fino a fine stagione e ripartire dal Venezia in Serie B, categoria già affrontata l’anno scorso con il Frosinone, che ha trovato l’accordo sia con il club sia con lo stesso classe 2003 sulla base di un trasferimento fino al prossimo 30 giugno con opzione automatica di rinnovo per la prossima stagione dovesse la società veneta centrare la promozione in Serie A.

Per l’annuncio però il club veneto dovrà ancora pazientare qualche giorno visto che Antonio Conte ha chiesto alla società di trattenere il calciatore almeno fino a domani quando andrà in scena il recupero di Serie A contro il Parma. Giovedì, dunque, come riferisce Trivenetogoal.it, potrebbe essere il giorno giusto per il suo trasferimento in arancioneroverde.