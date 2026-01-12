Ultim'ora Ambrosino-Venezia, ci siamo per il primo addio in prestito: la formula dell'affare

vedi letture

Il centravanti Giuseppe Ambrosino è pronto a salutare il Napoli almeno fino a fine stagione. Se per il centrale di difesa Luca Marianucci ancora non è arrivato il via libera del club partenopeo per il suo trasferimento a titolo temporaneo, per l'attaccante classe 2003 siamo ormai alle battute finali per il suo trasferimento al Venezia. L'accordo tra le due societ - riferisce Tmw - è stato trovato sulla base di un trasferimento fino al prossimo 30 giugno con opzione automatica di rinnovo per la prossima stagione dovesse la società veneta centrare la promozione in Serie A.

Ambrosino nella prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio:quattro presenze per lui, la più significativa sono i sessantuno minuti collezionati in Coppa Italia contro il Cagliari lo scorso 3 dicembre. Poco, troppo poco per un giocatore in cui il club partenopeo ha dimostrato di credere eccome rinnovandogli il contratto lo scorso ottobre fino al 30 giugno 2030.