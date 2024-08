Amrabat al Fenerbahce, Folorunsho non andrà alla Fiorentina: i viola vanno su Cataldi

vedi letture

L'ultima idea per la Fiorentina potrebbe portare a Danilo Cataldi. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista della Lazio è un obiettivo del club di Rocco Commisso, che sta pensando di acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tutto si deciderà nella giornata di oggi ed è difficile fare delle previsioni, ma Daniele Pradè e gli altri uomini mercato gigliati ci stanno provando.

Sofyan Amrabat al Fenerbahce, ci siamo.

Intanto, secondo quanto raccolto da Sky Sport, il centrocampista marocchino sta partendo adesso per Istanbul, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche. Tutto questo, in attesa che la Fiorentina e il club turco definiscano i dettagli di una trattativa che dovrebbe portare nelle casse dei gigliati circa 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. L'ex Hellas Verona è sceso in campo da titolare nel preliminare di Conference League di ieri sera tra i viola e la Puskas Akademia.

Esterno sinistro

Dopo l'interesse dei giorni scorsi, Robin Gosens dell'Union Berlino torna una pista sondata dalla Fiorentina, al lavoro in questi minuti anche sul profilo del tedesco. Infine, da registrare la trattativa in corso per Ruben Vargas dell'Augusta, rientrato nel mirino dei gigliati dopo il lungo forcing effettuato a gennaio.