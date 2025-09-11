Anguissa a vita a Napoli? L'ipotesi della Gazzetta: "La strategia del club è chiara"
TuttoNapoli.net
Frank Zambo Anguissa a vita al Napoli? Possibile, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
Anche perché il Napoli ha tutta l'intenzione di blindarlo e lui è felice di restare in azzurro avendo detto no a diverse proposte arrivate nei mesi scorsi: "Il mediano, in primavera, ha con felicità accolto la decisione del Napoli di attivare l’opzione per il rinnovo automatico sino al 2027 e prima o poi, ma senza urgenze, discuterà di un ulteriore prolungamento, che vorrebbe dire, pure per lui, avvicinarsi al passo d’addio standosene in quella città nella quale vive ormai da quattro anni e dalla quale, nonostante le tentazioni che sono capitate, non s’è mai voluto staccare".
