Anguissa, rinnovo col Napoli in stallo. Dalla Turchia sicuri: Mourinho lo vuole al Fenerbahce

Mentre la sfida al Galatasaray per il campionato si fa sempre più agguerrita ora che è ormai entrata nella sua fase finale, la dirigenza del Fenerbahce avrebbe già iniziato a lavorare anche in vista della prossima stagione, con Mourinho che avrebbe messo personalmente nel mirino il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa.

Il camerunense ha un contratto che lo lega al club partenopeo fino al prossimo 30 giugno e, nonostante il contratto includa un'opzione per un'estensione biennale, non è da escludere che Anguissa possa decidere di cambiare aria. Anche perché le pretendenti non sembrano mancargli: Monaco in Francia, Chelsea in Inghilterra e, appunto, Fenerbahce in Turchia, con lo Special One vero promoter dell'eventuale acquisto. Lo scrive il portale turco Fanatik.