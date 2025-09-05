Anguissa sta per rinnovare: accordo vicino, tutti i dettagli
Continuano le manovre in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Frank Anguissa. Decisivo col Cagliari, l'ex Fulham è attualmente in scadenza nel 2027. L'obiettivo degli azzurri, scrive Nicolò Schira, è quello di prolungare l'accordo fino al 2028 con un'opzione per un'altra stagione. Naturalmente anche lieviterebbe anche l'ingaggio del centrocampista.
