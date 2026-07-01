Anguissa via? Il Napoli fissa il prezzo per l'addio: Besiktas alla finestra

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Ultime calciomercato Napoli, Anguissa verso l'addio? Il Besiktas di Italiano ci pensa e De Laurentiis ha fissato il prezzo

Il futuro di Frank Zambo Anguissa al Napoli appare sempre più incerto. Il centrocampista camerunese sembra infatti arrivato al termine del suo ciclo in azzurro, nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club. La società, dal canto suo, non intende correre il rischio di perderlo a parametro zero e valuta quindi con attenzione le possibili offerte in arrivo. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.

Interesse del Besiktas e valutazione del Napoli

Tra le squadre interessate si registra il Besiktas, che avrebbe avviato i primi contatti per sondare la fattibilità dell’operazione e sta valutando i prossimi passi. Il Napoli, però, non ha intenzione di svendere il giocatore e parte da una richiesta di almeno 15 milioni di euro per aprire alla cessione. La situazione resta in evoluzione e sarà legata sia alle mosse del club turco sia alle strategie complessive della società azzurra sul mercato in uscita.