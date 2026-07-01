Calciomercato Napoli, da Sorloth a Rabiot: serve tesoretto per 5 colpi
Il Napoli ha la necessità di costruire un “tesoretto” attraverso alcune cessioni per poter poi affondare il colpo su diversi obiettivi di mercato individuati dalla dirigenza. Le operazioni in uscita diventano quindi un passaggio chiave per finanziare i possibili innesti, tra cui figurano nomi come Gila, Khalaili e Molina, profili seguiti per rinforzare più reparti della rosa. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
Le strategie tra attacco e centrocampo
In attacco resta viva anche l’idea Alexander Sorloth come possibile alternativa per il ruolo di centravanti di riserva, un profilo fisico e strutturato che potrebbe completare il reparto offensivo. Sullo sfondo, invece, rimane il sogno legato ad Adrien Rabiot, il cui eventuale approdo dipenderebbe in larga parte dal futuro di Frank Anguissa, considerato tra i possibili partenti. Una serie di incastri che lega inevitabilmente le mosse in entrata a quelle in uscita, rendendo il mercato del Napoli strettamente dipendente dalle prossime decisioni strategiche del club.
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