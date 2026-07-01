Milinkovic-Savic via senza Conte? Allegri fa un'altra richiesta per la porta
Occhio anche al futuro di Vanja Milinković-Savić, arrivato al Napoli su richiesta di Antonio Conte nella scorsa stagione con l’obiettivo di avere un portiere abile nella costruzione dal basso e capace di agire da “palleggiatore aggiunto” alle spalle della difesa. Una caratteristica che, però, potrebbe non rientrare pienamente nelle idee di Massimiliano Allegri, orientato verso un estremo difensore più tradizionale e affidabile tra i pali, piuttosto che specializzato nel gioco con i piedi. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.
Vicario in pole e apertura alla cessione
In quest’ottica, il nome di Guglielmo Vicario resta tra i profili più apprezzati per il ruolo, ritenuto maggiormente in linea con le esigenze tecniche del nuovo allenatore. Nel frattempo, anche per Milinković-Savić si registrano interessamenti dall’Arabia Saudita, dove milita già il fratello Sergej. Il Napoli, pur avendolo acquistato appena un anno fa, sarebbe disposto a valutare una cessione di fronte a un’offerta concreta, nell’ambito della più ampia strategia di ridisegno della rosa.
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