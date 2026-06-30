Calciomercato Napoli, accordo totale con Zeballos ma l’affare non si sblocca: il motivo

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Il Napoli ha raggiunto un’intesa con Ezequiel Zeballos e con il Boca Juniors per il trasferimento dell’esterno argentino.

Il Napoli ha raggiunto un accordo totale con Ezequiel Zeballos, esterno offensivo argentino di 24 anni soprannominato “Changuito”. Giocatore rapido e tecnico, in grado di agire su tutto il fronte d’attacco, il talento del Boca Juniors è stato seguito a lungo dalla dirigenza azzurra, che nelle ultime ore ha trovato anche l’intesa con il club argentino e con l’entourage del calciatore, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli. Nonostante l’accordo sia definito su tutti i fronti, l’operazione non è ancora conclusa e l’arrivo del giocatore non è certo.

Zeballos al Napoli solo dopo una cessione in attacco

La chiusura dell’affare è infatti legata alla regola interna del club, che prevede l’ingresso di nuovi giocatori solo dopo una cessione nel reparto interessato. Per questo motivo, prima di poter ufficializzare Zeballos, il Napoli dovrà cedere almeno un elemento del proprio attacco. Tra i possibili partenti figurano Noa Lang e David Neres, situazioni che la dirigenza sta valutando attentamente. Il direttore sportivo Giovanni Manna, nel frattempo, ha già anticipato i tempi trovando un’intesa totale con il giocatore e con il Boca Juniors, ma l’operazione resterà in sospeso fino allo sblocco di un’uscita.