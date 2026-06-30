Calciomercato Napoli, sprint Genoa per Cajuste: nuovi contatti tra le due società

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Calciomercato Napoli, le ultimissime: Jens Cajuste nel mirino del Genoa, il centrocampista svedese può restare in Serie A

Jens Cajuste potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A. Il centrocampista svedese è rientrato al Napoli dopo il mancato riscatto da parte dell’Ipswich Town e, con ogni probabilità, lascerà nuovamente il club azzurro in questa sessione di mercato. Tra le società interessate si è mosso con decisione il Genoa, che nelle ultime settimane ha avviato i primi contatti esplorativi per raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore e valutare la fattibilità dell’operazione.

Il Genoa si muove per Cajuste: contatti e valutazioni in corso

Al momento non risultano trattative ufficiali, riferisce Tmw, ma l’interesse del club rossoblù è concreto e rappresenta un primo passo verso un possibile affondo. Il Napoli, dal canto suo, considera Cajuste in uscita e sta lavorando per individuare la soluzione più adatta al futuro del centrocampista, rientrato dall’esperienza in Inghilterra dopo la mancata conferma dell’Ipswich. Il giocatore, seguito anche da altri club, si sta prendendo il tempo necessario per valutare le diverse opzioni, con l’obiettivo di trovare una destinazione che gli garantisca maggiore continuità. Nel frattempo il Genoa continua a muoversi: il direttore sportivo Marco Ottolini ha già avviato i contatti con l’omologo azzurro Giovanni Manna, anche se la corsa per Cajuste è ancora nelle fasi iniziali.