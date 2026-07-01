Lukaku via? Costa 12,5mln di stipendio: la cifra chiesta da ADL per l'addio
Il mercato in uscita del Napoli potrebbe coinvolgere anche alcuni elementi di primo piano, oltre ai numerosi giocatori già inseriti nella lista dei partenti. Tra questi figura Romelu Lukaku, che dispone di un altro anno di contratto con un ingaggio pari a 12,5 milioni lordi. Una cifra importante che rende difficile immaginare il belga nel ruolo di vice Højlund, soprattutto per un club che sta cercando di riequilibrare il monte ingaggi.
Interesse dall’estero e valutazione fissata
Su “Big Rom” non manca l’interesse di club arabi e statunitensi, mentre in Belgio l’Anderlecht sogna un possibile ritorno del centravanti. Al momento, si legge su La Gazzetta dello Sport, la richiesta del Napoli si aggira intorno ai 10 milioni di euro, valutazione che rappresenta la base di partenza per eventuali trattative. La situazione resta aperta e sarà legata sia alle offerte in arrivo sia alle strategie complessive del club sul fronte delle uscite.
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