Arokodare alternativa a Hojlund, Sportitalia: da tempo sul tavolo di Manna e Tare

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante che possa prendere il posto dell'infortunato Romelu Lukaku. La dirigenza azzurra, infatti, sta valutando diversi profili per completare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Tra i nomi monitorati, come già emerso nelle scorse settimane, c’è quello di Tolu Arokodare, attaccante nigeriano in forza al Genk e da tempo sul tavolo di Manna e anche del ds del Milan Tare.

Arokodare rimane un’alternativa concreta a Rasmus Højlund, primo obiettivo ma sicuramente più complesso da raggiungere per costi e concorrenza. Il profilo del nigeriano piace per caratteristiche fisiche e margini di crescita, che lo rendono una scommessa interessante nel caso in cui le piste principali non dovessero andare in porto. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Gianluigi Longari.