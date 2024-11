Ufficiale Arriva l'annuncio della FIGC: finestra extra di mercato a giugno, le date

vedi letture

Il Consiglio Federale della FIGC, su richiesta della Lega Serie A, ha dato il via libera per l'apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dal 1° al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juve e Inter al nuovo Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Nella nuova sessione di trattative tutte le società avranno la possibilità di tesserare nuovi giocatori.

Ma non solo. Nel corso del Consiglio Federale odierno, e dopo l'approvazione della Giunta Nazionale CONI dello Statuto Federale, il presidente Gabriele Gravina ha informato il Consiglio della decisione di convocare per il prossimo 3 febbraio l'Assemblea per il rinnovo delle cariche: "Abbiamo pubblicato il regolamento elettorale che tiene conto anche delle modifiche statutarie che sono state approvate nell'Assemblea del 4 novembre - le parole del presidente Gravina riportate dai canali ufficiali della FIGC-, con il CONI che a dimostrazione della nostra corretta applicazione delle norme statutarie e dei principi generali ha approvato il nuovo statuto".