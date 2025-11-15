Arriverà un centrocampista? Da Milano: "Il Napoli lo cercava già prima del ko di Anguissa"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Niccolò Schira: “Per me il Napoli con Anguissa perde il suo miglior giocatore, anche in termini di contributo in zona gol. Ce ne sono pochi come lui. Il Napoli già doveva trovare un sostituto prima, oggi a maggior ragione questa esigenza è molto importante.

In difesa Conte si può arrangiare, ma a centrocampo il discorso è diverso. A centrocampo l’allenatore ha già perso De Bruyne, e quindi devono darsi una mossa gli esterni offensivi":