Arriverà un centrocampista? Da Milano: "Il Napoli lo cercava già prima del ko di Anguissa"
TuttoNapoli.net
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Niccolò Schira: “Per me il Napoli con Anguissa perde il suo miglior giocatore, anche in termini di contributo in zona gol. Ce ne sono pochi come lui. Il Napoli già doveva trovare un sostituto prima, oggi a maggior ragione questa esigenza è molto importante.
In difesa Conte si può arrangiare, ma a centrocampo il discorso è diverso. A centrocampo l’allenatore ha già perso De Bruyne, e quindi devono darsi una mossa gli esterni offensivi":
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina ADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com