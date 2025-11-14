Nome nuovo a centrocampo: Napoli attento a un gioiellino del Porto

Nome nuovo a centrocampo: il Napoli ha messo nel mirino Victor Froholdt, centrocampista danese classe 2006 di proprietà del Porto. Nonostante la giovane età, Froholdt è già considerato un prospetto di altissimo livello e il suo profilo ha attirato l'attenzione di numerosi club. Sulle sue tracce, infatti, non c'è solo il Napoli, ma anche la Roma, oltre ad altre italiane come l'Atalanta, e diversi club inglesi tra cui Brighton e Bournemouth.

Il Porto l'ha prelevato in estate dal Copenaghen per una cifra importante: 20 milioni di euro più 2 di bonus. Il club portoghese, consapevole del potenziale del ragazzo, lo ha legato a un contratto fino al 2030, inserendo una clausola rescissoria altissima, stimata da O Jogo in circa 85 milioni di euro. Una cifra che rende l'affare estremamente complesso, ma non scoraggia la Roma e le altre pretendenti che lo seguono con insistenza.