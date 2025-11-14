Rinnovo Rrahmani a un passo: prolunga di un anno, sale lo stipendio

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:10
di Fabio Tarantino

Si avvicina sempre di più il rinnovo di contratto per Amir Rrahmani, ora impegnato con gli impegni della sua nazionale. II difensore kosovaro è rientrato a pieno regime nelle scorse settimane dopo l'ultimo infortunio, riprendendosi senza alcuna discussione il suo posto da titolare. Sotto contratto con il Napoli fino al 2027, con opzione per aggiungere un altro anno, nei prossimi giorni Rrahmani dovrebbe mettere la firma su un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2029 e lo porterà a guadagnare circa 4 milioni di euro netti. Lo riferisce la redazione di Tmw