Atta in pole per gennaio, Mediaset: "L'Udinese ha già fissato il prezzo"

Arthur Atta dell'Udinese piace molto al Napoli. Anzi, secondo Sportmediaset è proprio uno dei principali obiettivi del club per il mercato di gennaio. Ecco cosa scrive il portale: "In cima alla lista dei preferiti c'è Arthur Atta: il francese dell'Udinese, rivelazione di questo scorcio di stagione, è valutato circa 20 milioni. I club si parlano, ma l'intenzione dei friulani è quello di trattenerlo fino all'estate. Resta sempre aperta la pista che porta a Kobbie Mainoo, 20enne gioiellino del Manchester United ai ferri corti con il manager Amorim. Per lui solo 7 presenze e 138 minuti in Premier, oltre ai 90' giocati in Carabao Cup".

Atta, francese, classe 2003, è un centrocampista elegante, dalle lunghe leve, dal passo felpato, una mezzala moderna che sta facendo molto bene e che ha anche segnato un super gol a inizio stagione contro l'Inter a San Siro. Un giocatore d'altri tempi che permetterebbe al Napoli di avere un ricambio in più a centrocampo con un giocatore meno d'inserimento ma più di palleggio e fantasia rispetto alle mezzali che già sono in organico in questo momento.