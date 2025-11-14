Rinnovo Anguissa, Tmw: "Sembrava fatta, ora non è più così"
Frank Zambo Anguissa si è infortunato proprio sul più bello, con ottime prestazioni in campo ma anche con i contatti vivi per il rinnovo di contratto. Adesso in tal senso cambierà qualcosa? Ecco quanto si legge sul tema su Tmw: "C'è un pochino di alone di mistero attorno alla vicenda Zambo Anguissa. A partire intanto da quando rientrerà, visto che l'infortunio da lui rimediato con la nazionale del Camerun non è questione di pochissimo conto.
Ma soprattutto c'è da capire quanto sia intenzionato ad andare fino in fondo per il rinnovo del suo contratto con il Napoli: a inizio mese sembrava tutto fatto per un prolungamento, con aumento del suo ingaggio fino ad sfondare i 4 milioni di euro netti all'anno, ma con il passare dei giorni è cresciuta l'insicurezza, visto che la fumata bianca non è arrivata. E c'è chi dice che non sia nemmeno così vicina".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro