Juanlu-Napoli, si tratta di nuovo: stavolta il Siviglia spara alto, le cifre

Il Napoli per gennaio ripensa a Juanlu Sanchez. Piaceva in estate l'esterno del Siviglia, piace ancora oggi ma gli spagnoli chiedono comunque tanto, 20-25 milioni di euro. Sul giocatore anche Aston Villa, Real Sociedad e Bayer Leverkusen. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista ed esperto di mercato internazionale di Caught Offside, la trattativa con il Siviglia è ripresa. Vedremo se l'epilogo stavolta sarà diverso. In questa stagione in Liga è partito sette volte titolare su dodici.

Juanlu piace per qualità ma anche perché essendo un 2003, dunque Under, non occuperebbe posto nella lista del campionato. Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.