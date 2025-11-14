Mainoo-Napoli, Mediaset: "Prezzo inaccessibile, arriva solo in un caso"

Il portale Sportmediaset torna a parlare di mercato col Napoli in cerca di un centrocampista per gennaio. Un nome caldo su tutti. Non l'unico, ovviamente. Però uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza. Chi? Sempre dallo United, ecco la pista che porta a Kobbie Mainoo, 20enne gioiellino del Manchester United ai ferri corti con il manager Amorim. Per lui solo 7 presenze e 138 minuti in Premier, oltre ai 90' giocati in Carabao Cup. L'ostacolo principale è rappresentato dall'alto costo del cartellino, 50 milioni di euro, che di fatto esaurirebbe il tesoretto messo a disposizione da De Laurentiis per gennaio. L'operazione con i Red Devils potrebbe decollare solo se aprissero al prestito secco o a un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il Napoli ci pensa a quanto pare come alternativa ad Anguissa - che a gennaio farà la Coppa d'Africa - ma al momento si tratta di una semplice suggestione dopo un sondaggio esplorativo fatto già in estate. Il giocatore già ad agosto avrebbe accettato volentieri Napoli e ora sarebbe felice di ritrovare Hojlund e McT in azzurro.