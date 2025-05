As - Il Napoli accelera per De Bruyne e David: la situazione

vedi letture

Napoli già molto attivo sul mercato, il club di De Laurentiis è in trattativa con due giocatori in scadenza di contratto che rappresenterebbero un doppio colpo eccezionale per la prossima stagione, Kevin De Bruyne e Jonathan David. A riportare le ultime sulle trattive è il quotidiano spagnolo AS.

Il primo nome della lista è Kevin De Bruyne. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando da quasi un mese per convincerlo. Ha il sostegno di Romelu Lukaku e Dries Mertens, che ha ancora casa nella città del suo amore e sarebbe felice di vedere un compagno di squadra diventare un idolo dei tifosi napoletani. Ovviamente, il Napoli non può nemmeno avvicinarsi allo stipendio del centrocampista in Inghilterra, che supera i 20 milioni di euro. Tuttavia, l'aspetto economico non sembra rappresentare un ostacolo. Secondo quanto appreso dall'AS, De Bruyne ritiene di poter ancora fare la differenza e sta dando priorità al gioco da titolare in Champions League la prossima stagione, rispetto alle offerte ricevute dall'Arabia Saudita. Anche la città del Vesuvio ebbe un ruolo importante nella sua vita. Il giocatore ha scelto di sposare Michele Lacroix a Sorrento e la moglie, nelle scorse settimane, è tornata a Napoli per visitare le case con l'obiettivo di iniziare un nuovo capitolo della sua famiglia vestito di azzurro.

II "sì" definitivo dipenderà dal progetto sportivo, che presenta ancora alcune incognite. Conte ha ancora due anni di contratto, ma nelle ultime settimane ha più volte lasciato in sospeso la sua continuità. De Bruyne sarebbe l'acquisto ideale per convincerlo a non dare ascolto alle richieste di Juventus e Milan, insieme a Jonathan David. Anche il Napoli sta lavorando sull'attaccante, che, come il belga, lascerà il suo attuale club, il Lille, come free agent. I suoi agenti sono arrivati a Napoli questo fine settimana per accelerare i contatti, anche se il canadese, autore di 109 gol in 228 partite con la squadra di Ligue 1, ha altre offerte sul tavolo".