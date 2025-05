Sprint per il triplo colpo: ricordate la frase di ADL di un mese fa?

vedi letture

Radio mercato fa sapere che il Napoli sta lavorando in modo deciso e con l’intenzione concreta di accelerare quanto prima per le prime operazioni di mercato. I futuri svincolati De Bruyne e Jonathan David sono i due principali obiettivi per l’estate. Un terzo, Sudakov, pare molto vicino secondo la Rai. La tempistica con la quale De Laurentiis e il ds Manna si muovono per la definizione dei primi colpi, al netto di quello che sarà l’esito, fa tornare alla mente le parole dello stesso patron azzurro che nel comunicato ufficiale del Napoli, un mese fa, quando furono annunciate le date per il ritiro di Dimaro, 17-27 luglio, disse: “Quest'estate saremo presenti da subito con moltissimi giocatori per iniziare un percorso sempre più vincente".

Un chiaro messaggio a tutto l’ambiente dopo l’ultima sessione di trasferimenti estiva con le principali operazioni - Neres, McT, Lukaku, Gilmour - concluse solamente a fine agosto per l’attesa eccessiva e prolungata dell’addio di Osimhen che neppure ci fu (partì a inizio settembre in prestito al Gala). Quest’anno si cambierà musica a quanto pare con il Napoli che vuole già regalare al prossimo allenatore, magari proprio Conte, un organico subito di livello con gran parte dei ruoli già ricoperti per l’annata del ritorno in Champions League.