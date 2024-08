AS - Simeone, diverse offerte da Italia e Spagna: Conte lo ha blindato

Giovanni Simeone resta al Napoli: è questa la decisione di Antonio Conte. La notizia arriva direttamente dalla Spagna, dal quotidiano Diario AS, secondo il quale il tecnico azzurro ha blindato il Cholito: inizialmente c'era apertura alla cessione, poi Conte è rimasto colpito sin dal ritiro, decidendo così per la sua permanenza.

Il Napoli dunque interrompe tutte le trattative per l'attaccante argentino, su cui si era manifestato l'interesse di diverse squadre. Su tutte il Betis, che era ancora in contatto con il club azzurro aspettando una decisione, ma anche Benfica, Lazio e Atalanta. La società partenopea blocca tutto e, riferisce Diario AS, salvo offerte irrinunciabili sarà Giovanni Simeone il vice Lukaku per questa stagione; il Cholito dal canto suo ha accolto la notizia della permanenza con entusiasmo.