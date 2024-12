Asse con la Fiorentina? Tre giocatori in ballo, ma Spinazzola può far saltare tutto

Caldo l'asse tra il Napoli e la Fiorentina: la prossima settimana, quella della trasferta a Firenze, potrebbe accendersi la trattativa che vede protagonisti Michael Folorunsho, Cristiano Biraghi e Leonardo Spinazzola.

I viola seguono il centrocampista azzurro, che andrebbe a colmare la lacuna lasciata dallo stop di Bove: serve però prima individuare un sostituto gradito a Conte. Biraghi può vestirsi d'azzurro nel caso in cui Spinazzola accetti di andare via, ma per il momento non pare essere intenzionato a muoversi.