Aston Villa su Lukaku? Il belga rifiuta l'offerta: vuole solo il Napoli

Il Chelsea continuerà a cercare soluzioni per il belga che, a sua volta, aspetta notizie da Napoli, dove lo attende Antonio Conte

Romelu Lukaku ha rifiutato l’Aston Villa: lo riferisce Radio CRC, che specifica come il Chelsea avesse trovato l'accordo con i Villans per il trasferimento dell'attaccante belga. Il Chelsea continuerà a cercare soluzioni per il belga che, a sua volta, aspetta notizie da Napoli, dove lo attende Antonio Conte: tuttavia, prima dell'addio di Osimhen, difficilmente il Napoli farà mosse per mettersi in casa un altro stipendio pesante come quello del centravanti ex Roma e Inter.

Caso Osimhen: il nigeriano aspetta il PSG, tempistiche sono sempre più lunghe

La situazione è chiara ormai da tempo: il nigeriano ha una clausola da 130 milioni di euro, ma è difficile che qualcuno sia disposto a pagarla interamente. Il PSG per esempio, ovvero il club che da tempo manifesta più interesse, sarebbe lontano anche dai 100 milioni. Si parla comunque di rumors, perché offerte ufficiali da Parigi nell'ultimo anno non sono arrivate. Il club francese è probabilmente rimasto scottato dal rifiuto di 150 milioni da parte dei partenopei nel corso della scorsa estate.