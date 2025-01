Atalanta, quasi fatta per Maldini: addio a Raspadori?

vedi letture

Come riferito da Fabrizio Romano, l'Atalanta si sta avvicinando a Daniel Maldini. Ultimi dettagli con il Monza per il trasferimento dell'attaccante alla corte di Gasperini. La definizione dell'affare potrebbe significare via libera a Zaniolo per la Fiorentina ma anche addio a Raspadori? L'attaccante del Napoli piace da tempo ai nerazzurri ma il Napoli lo ha sempre considerato incedibile.

