Bagni di ghiaccio, Costiera e Oasis: l'estate di Grealish prima dell'Everton, ma il Napoli c'era

vedi letture

Jack Grealish ha passato l’estate seguendo una routine rigorosa: ogni mattina, prima di qualsiasi altra attività, si immerge per tre minuti in un bagno di ghiaccio. Questa pratica, raccontata dal The Telegraph, gli offre uno shock iniziale seguito da una sensazione di energia e concentrazione, preparandolo mentalmente e fisicamente per la giornata. L’obiettivo è rilanciare la sua carriera, e il trasferimento all’Everton di David Moyes gli darebbe la possibilità di tornare a giocare con continuità e dimostrare perché era stato acquistato per 100 milioni di sterline, cifra record per la Premier League.

Durante le vacanze in Italia, Grealish ha soggiornato a Positano e visitato la Costiera Amalfitana, alimentando voci di un possibile approdo al Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri hanno manifestato interesse, ma solo a condizioni economiche favorevoli per coprire il suo stipendio. Anche il Celtic ha chiesto informazioni, ma l’Everton è sempre rimasto il club più vicino all’accordo. In un altro episodio recente, l’inglese è stato visto con Pep Guardiola a un concerto degli Oasis a Heaton Park, dove, registrato di nascosto da un tifoso, ha dichiarato: “Sai che c’è? Amo la città più di ogni altra cosa… E sai cosa amo più di ogni altra cosa? – I fan della città. Sono i migliori fan del mondo.”