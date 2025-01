Bargiggia annuncia: "Garnacho andrà al Napoli! L’offerta è stata alzata a 60mln"

Il giornalista Paolo Bargiggia, ai microfoni di Netweek Sport, ha fatto il punto del calciomercato azzurro: "Il Napoli ha un bilancio molto solido e di conseguenza è in grado di soddisfare le richieste di Antonio Conte. Alla Juventus sarebbe stato diverso perché la situazione finanziaria non è altrettanto florida. Il Napoli prenderà Alejando Garnacho. La cifra offerta è di 55 milioni di euro più altri 5 di bonus per arrivare a sessanta.

Garnacho è stato segnalato espressamente da Antonio Conte. La prima offerta presentata dal Napoli era stata di molto inferiore. La società capitanata da Aurelio De Laurentiis aveva proposto 40 milioni più bonus. Parliamo di un calciatore fortissimo. Si tratta di un calciatore giovane, che ti abbassa l'età media della squadra. Danilo va al Napoli, la cosa è già assodata".