Bargiggia: “Difficoltà per Garnacho, c’è anche la Juve! Serve offerta più alta”

Alejandro Garnacho è l’obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ormai virtualmente un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Non sarà però facile strappare l’argentino al Manchester United, non solo per le richieste altissime dei Red Devils, ma anche per la concorrenza della Juventus.

A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia: “Il Napoli trova difficoltà per ora a chiudere con Garnacho (respinta una proposta di 40 mln dal Man United) perché sul giocatore c'è anche la Juventus, che vorrebbe trattarlo per questa estate. La sensazione è che Aurelio De Laurentiis dovrà almeno provare ad alzare l'offerta”.