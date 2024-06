Bari, il mercato partirà da tre talenti di proprietà Napoli: la chiusura è vicina

Il Bari aspetta rinforzi per rilanciarsi dopo l'ultima stagione molto negativa. "I primi dovrebbero portare la firma di Ambrosino, Sgarbi e Obaretin, di scuola Napoli. Giovani promettenti e pronti a fare il salto di qualità" scrive stamane il Corriere del Mezzogiorno in merito ai giocatori di proprietà Napoli, reduci da ottime stagioni in B nel caso di Ambrosino, in C per Sgarbi ed Obaretin.

I tre partenopei non saranno di certo gli unici nuovi arrivi. "Salgono le quotazioni di Favasuli, terzino di proprietà della Fiorentina. Per l’attacco, invece, torna di modo il nome di Luca Moro del Sassuolo" chiosa il quotidiano.