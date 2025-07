Bari, tre acquisti in arrivo: quasi fatta per Obaretin del Napoli

vedi letture

Il Bari piazza tre colpi importanti in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, è stato definito l’accordo con la Roma per Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004 e pupillo di José Mourinho. Il giocatore arriverà in prestito con diritto di riscatto, fortemente voluto dal tecnico Fabio Caserta, che lo ha già allenato al Catanzaro. Si tratta di un rinforzo di qualità per la mediana biancorossa, con ampi margini di crescita.

Nel frattempo, il club ha anche sistemato la porta: è atteso tra lunedì e martedì per le visite mediche Cerofolini, che firmerà un contratto triennale. Infine, è quasi fatta per il ritorno di Nosa Edward Obaretin, difensore di proprietà del Napoli che aveva già vestito la maglia del Bari. La società pugliese sta dunque muovendosi con decisione sul mercato per costruire una rosa competitiva in vista della prossima Serie B.