Barido-Napoli, Romano: "Così è nata l'idea. Juve ha fatto un ragionamento"

vedi letture

Fabrizio Romano su Youtube ha parlato del mercato e di tutti i retroscena relativi all'estate. Tra i nomi citati c'è anche quello di Barido, argentino appena prelevato dal Napoli a titolo definitivo dalla Juve: "Barido è stata la ciliegina sul mercato del Napoli fatto in largo anticipo come voleva Conte. Questo ragazzo 2008 è considerato un talento. E' stato pagato 800mila euro, ha firmato un contratto fino al 2028 con due anni di opzione.

Manna lo conosce molto bene. La Juve pur di non perderlo - non avrebbe rinnovato - ha preferito incassare e comunque non lo riteneva pronto per la prima squadra. Il Napoli gli ha offerto un percorso diverso e un contratto lungo".