Barido-Napoli, Romano: "Così è nata l'idea. Juve ha fatto un ragionamento"
Fabrizio Romano su Youtube ha parlato del mercato e di tutti i retroscena relativi all'estate. Tra i nomi citati c'è anche quello di Barido, argentino appena prelevato dal Napoli a titolo definitivo dalla Juve: "Barido è stata la ciliegina sul mercato del Napoli fatto in largo anticipo come voleva Conte. Questo ragazzo 2008 è considerato un talento. E' stato pagato 800mila euro, ha firmato un contratto fino al 2028 con due anni di opzione.
Manna lo conosce molto bene. La Juve pur di non perderlo - non avrebbe rinnovato - ha preferito incassare e comunque non lo riteneva pronto per la prima squadra. Il Napoli gli ha offerto un percorso diverso e un contratto lungo".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina UfficialeLista UEFA per la Champions: out Lukaku! Esclusi Mazzocchi e un nuovo acquisto di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Ultim'oraSerie A, anticipi e posticipi fino alla 12^ giornata: date e orario delle sfide con Milan e Inter
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com