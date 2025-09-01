Ultim'ora Baridò-Napoli, Romano: "Non è ancora fatta! Contatti in corso per raggiungere l'accordo"

Il Napoli sta lavorando per il presente, ma anche per il futuro. E, com'è emerso in mattinata, il direttore sportivo Giovanni Manna sta provando a prendere un talento argentino che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia della Primavera della Juventus: Francisco Baridò, centrocampista offensivo classe 2007.

Le ultime arrivano da Fabrizio Romano, che tramite il proprio canale Youtube si è espresso così: "Il Napoli sta provando a prendere un ragazzo della Juve, Baridò, bravo e talentuoso. Non c'è però al momento un accordo totale tra le parti. Vedremo se nelle prossime ore sarà raggiunto e l'operazione si farà".