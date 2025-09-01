Ultim'ora

Baridò-Napoli, Romano: "Non è ancora fatta! Contatti in corso per raggiungere l'accordo"

Oggi alle 14:51
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli sta lavorando per il presente, ma anche per il futuro. E, com'è emerso in mattinata, il direttore sportivo Giovanni Manna sta provando a prendere un talento argentino che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia della Primavera della Juventus: Francisco Baridò, centrocampista offensivo classe 2007.

Le ultime arrivano da Fabrizio Romano, che tramite il proprio canale Youtube si è espresso così: "Il Napoli sta provando a prendere un ragazzo della Juve, Baridò, bravo e talentuoso. Non c'è però al momento un accordo totale tra le parti. Vedremo se nelle prossime ore sarà raggiunto e l'operazione si farà".